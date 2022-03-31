Türk Sineması'nın usta ismi Ekrem Bora'nın ölüm yıl dönümü

Çok sayıda film ve dizide rol alan usta oyuncu Ekrem Bora'nın vefatının ardından 10 yıl geçti.

Asıl adı Ekrem Şerif Uçak olan usta oyuncu, Ayşe Nuriye Uçak ile Türkiye'nin ilk uçak asker pilotlarından onbaşı Mazhar Uçak'ın oğlu olarak, 7 Mart 1932'de Ankara'da dünyaya geldi.

Ekrem Bora, eğitimine Suadiye 38. İlkokulu'nda başladı. Ortaokul yıllarında sinemaya ilgi duymaya başlayan sanatçı, eğitimini yarıda bırakarak, Yıldız dergisinin 1953'te açtığı artist yarışmasına ailesinden gizli katıldı. Usta oyuncu, birinci olduğu yarışma sonrasında Bora soyadını aldı.

Ailesinin sinemadan uzak durması için ciltçilik kursuna gönderdiği Bora, 3 yıl eğitim aldıktan sonra diplomalı mücellit oldu. Bora, bir röportajında, "Bu meslek bana bir hatıra olarak kaldı. Fakat sinema oyuncusu olmak o zamanlardan kafama yerleşmişti. Her zaman film seyreder, hiçbir filmi kaçırmazdım." demişti.

Erzincan ve Diyarbakır'da 2 yıl süren vatani görevini tamamlayan Ekrem Bora, askerden döndükten sonra, 1955'te ilk filmi Alın Yazısı"nı çekti. Sanatçının bu dönem gerçekleştirdiği ilk evliliğinden, Sevil adını verdiği kızı dünyaya geldi.

ROL ALDIĞI FİLMLER

Bora, 1958'de "Mavi Boncuk", "Bana Gönül Bağlama", "Tilki Leman" ve "Bir Kadın Tuzağı" filmlerinde, 1959'da "Kanundan Kaçılmaz" ve "Üç Kızın Hikayesi", 1960'ta "Yeşil Köşkün Lambası" ve "Divane", 1961'de "Seni Benden Alamazlar", "Camp Der Verdammten", "Kahraman Üçler" ve "İnleyen Dağlar" filmlerinde oynadı.

SERT KARAKTERLERİN YÜZÜ

1962 yapımı "Çifte Kumrular" ve "Beş Kardeştiler" adlı yapımlar ile Ayhan Işık ve Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı "Acı Hayat" filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken sanatçı, bu filmlerin ardından Yeşilçam'da sert karakterlerin aranan yüzü oldu.





"BOZUK DÜZEN"

Usta oyuncu, canlandırdığı karakterlere ilişkin yaptığı bir açıklamada, "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Öncelikle yönetmenin vermek istediği havayı yakalardım. Sonra kendisine uzun uzun anlattırır ve o anlattığı zaman hikayenin kahramanını yaşardım. Bence havasını iyi yakaladığım rollerden ikisi 'Sürtük' ve 'Bozuk Düzen'deki rolümdür. Hatta 'Bozuk Düzen'de öyle bir çalışmamız vardı ki senaryonun tümünü ezberleyip, sesli çekmiştik." ifadelerini kullanmıştı.

EKREM BORA ÖLDÜ

Türk sinemasının en güçlü karakterleri arasında yer alan Ekrem Bora, 1 Nisan 2012'de 78 yaşındayken hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.