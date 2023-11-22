Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyesi seçildi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel bir haberimiz var! Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Fransa'nın başkenti Paris'te bugün gerçekleştirilen "24. Taraf Devletler Genel Kurulu" oturumunda yapılan oylamayla komite üyesi olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

Dünya mirası adayları için oy hakkı olacak

Türkiye, 4 yıl sürecek üyeliği süresince Dünya Miras Sözleşmesi'nin yürütme organı olan ve yılda bir kez toplanan Dünya Miras Komitesi toplantılarında komitenin diğer üyeleri ile birlikte dünya miras listesi adaylarıyla ilgili karar alma sürecinde söz sahibi olacak. Ülkemiz 1983-1989 ve 2013-2017 yılları arasında da UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı: "En yüksek oyu aldık"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,

Türkiye, Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulunun 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenmekte olan 24. oturumunda bugün gerçekleştirilen seçimlerde aday olduğu açık sandalye kategorisinde 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: