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    Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

    Yazar Şermin Yaşar tarafından Türkçe kelimelerin, atasözlerin ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi kapılarını açtı.
    • 27.09.2022 - 08:42
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    Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor

    Yazar Şermin Yaşar tarafından, Türkçe kelimelerin, atasözleri ve deyimlerin anlamını çocuklara ve gençlere öğretmek amacıyla kurulan Türkiye'nin ilk "Kelime Müzesi" kapılarını ziyaretçilere açtı.

    Ankara Kalesi'ndeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin karşısında yer alan, geçmiş yıllarda zahire ve tiftik ambarı olarak kullanılan dört katlı yapı, restorasyonla müze haline getirildi.

    Müzenin açılış programı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yapıldı.Programda sunuculuğu, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci üstlendi.

    Türkiye nin ilk Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #1

    Türkiye nin ilk Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #2

    Türkiye nin ilk Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #3

    Türkiye nin ilk Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor #4

    "Düşünme fırsatı bulacaklar"

    Müzeyi oluşturmak için bir yıl emek verdiklerini söyleyen Yaşar, "Kelime Müzesi hep hayalimdi. Çocuklarımız 12 yıl Türkçe dersi görüyorlar ve hiçbir zaman kelimelerle haşır neşir olmuyorlar. Bu müzede kelimelerin anlamlarını düşünme fırsatı bulacaklar" dedi.

    Kelimeler sanatla buluştu

    Müze ziyaretçilere, Türkçenin söz varlığının eşsiz zenginliğini kelimelerin sanatla, görsel tasarımla, duyguyla bir araya geldiği sergiler ve enstalasyonlar üzerinden deneyimleme imkanı sunuyor.

    Müzede, en alt katta kökler, giriş katında kelimeler, en üst katta da cümlelerle ilgili sergi alanları yer alıyor. Kelime Müzesi, pazartesi günleri hariç, diğer günler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak.



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