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Üç boyutlu tanıtıma Efes ve Bergama detayı

Üç boyutlu tanıtıma Efes ve Bergama detayı

Tarihi ve turistik merkezleri üç boyutlu gözlükle deneyimleme imkanı sunan İzmir Zaman Makinesi projesine Efes, Bergama ve Birgi'nin de dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.