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- Üç boyutlu tanıtıma Efes ve Bergama detayı
Üç boyutlu tanıtıma Efes ve Bergama detayı
Tarihi ve turistik merkezleri üç boyutlu gözlükle deneyimleme imkanı sunan İzmir Zaman Makinesi projesine Efes, Bergama ve Birgi'nin de dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.
- AA
- 04.04.2022 - 09:40
Hayata geçirilen İzmir Zaman Makinesi, kentteki ören yerleri ve tarihi mekanları geçmişteki halleriyle 3 boyutlu canlandırıyor. Yeşilova Höyüğü, Eski Smyrna Höyüğü, Smyrna Antik Kenti, Kordon ve Kemeraltı'ndaki tarihi yapıların dijital ortamda hayat bulduğu çalışmaya Efes ve Bergama'daki antik yerleşimlerle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Birgi Mahallesi'ndeki yapılar da eklenecek.
HEDEF 2023
Akademisyenler ve araştırmacılarla, üç boyutlu modelleme ve oyun geliştirme uzmanlarının birlikte çalıştığı projenin ikinci aşamasının 2023 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.