Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi Cannes Film Festivali Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, "Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi var. Uluslararası pazar açısından bakarsak Türk yapımlarının bu pazarda temsili önemli" dedi.

AA

Ortak Yapım Marketleriyle Buluşma paneline konuşmacı olarak katılan Zakharchenko, platformun ortak yapım imkanları yaratma potansiyelini, Cannes Film Festivali'nin geleceği ve Türk yapımlarının uluslararası alanda durduğu yeri AA muhabirine değerlendirdi.

Zakharchenko, "Ortam çok güzel. Projeler çok çeşitli ve uluslararası ortak yapımlara müsait. Bu etkinlikteki yapımlarda büyük bir potansiyel görüyor ve 12 Punto kapsamında yapılan paneller ve görüşmelerin güzel sonuçlar ortaya çıkarmasını bekliyorum." diye konuştu.

"Türk yapımlarının kendini ortaya koyması için iyi bir zaman"

Türk dizi ve filmlerinin uluslararası potansiyeline ilişkin ise Zakharchenko,

"Türk yapımlarının kendini ortaya koyması için iyi bir zaman. Cannes veya herhangi bir festival, Türk yapımlarının kendini göstermesi için uygun yerler. Uluslararası alanda Türk yapımlarına ilgi var. Cannes özelinde konuşmuyorum, çünkü biz seçkilerimizi mümkün olduğunca kapsamlı yapmaya çalışıyoruz. Fakat uluslararası pazar açısından bakarsak Türk yapımlarının bu pazarda temsili önemli" değerlendirmesinde bulundu.

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