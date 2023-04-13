Ünlü gitar virtüözü Steve Vai: Türkiye'nin çok zengin bir müzik kültürü var Gitar virtüözü Steve Vai, "Bir Amerikalı olarak bana göre Türkiye çok egzotik bir yer. Türkiye gibi ülkelere genellikle kültürü, insanı ve mutfağı keşfetmek için giderim" dedi.

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Avrupa turnesi kapsamında 18-19 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da konser verecek dünyaca ünlü ABD'li gitar virtüözü Steve Vai,Türk dinleyiciler hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti. Otuz yılı aşkın kariyerinde 11 stüdyo albümü çıkaran sanatçı, enstrümantal rock, hard rock, heavy metal, progressive rock gibi pek çok farklı tarzda kayıt yaptı.

Dünyaca ünlü sanatçı dünyanın farklı bölgelerinde konser vermeye devam ediyor. Sanatçının bir sonraki durağı ise Türkiye olacak. Türk izleyicilerle buluşmak için heyecanlı olduğunu belirten Vai;

"Çok zengin bir müzik kültürünüz var. Dinlediğim müzisyenlerin saz ve ut çalma şekli çok farklı bir yapıyla yürüyor. Uzun yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde saz ve ut satın aldım ve birkaç defa sahnede çaldığım oldu" dedi.

Türk müziği hayranlığı