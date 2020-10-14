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    Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti

    'Two and a Half Man' dizisinde oynadığı Berta' karakteriyle tanınan oyuncu Conchata Ferrell 12 Ekim'de hayatını kaybettiği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 09:25
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 09:25
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    Ünlü oyuncu Conchata Ferrell hayatını kaybetti

    77 yaşındaki oyuncunun kalp durması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

    Yaklaşık 50 yıl boyunca dizi ve filmlerde rol alan Ferrell 3 defa Emmy'ye aday gösterildi. Bu adaylıklardan biri 1992'de 'L.A. Law'daki rolü için geriye kalanlar ise'Two and a Half Man'deki Berta rolü içindi. Ferrell, tiyatro oyunlarındaki performanslarıyla da tanınıyordu.

    Ferrell'in menajeri Dan Spilo, oyuncunun 12 Ekim'de saat öğlen 12.30 sularında hayatını kaybettiğini bildirdi. CNN'e açıklamalarda bulunana Spilo, "Ferrell güzel, iyi yürekli ve güçlü bir kadındı. Onu özleyeceğiz" dedi.

    'Two and a Half Man' dizisinin yaratıcısı Chuck Lorre, ölümünün açıklanmasının ardından Ferrell'i sırtlarını yasladıkları kaya olarak nitelendirirken dizinin başrol oyuncusu da onun "gerçek bir arkadaş" olduğunu söyledi.

     

     

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