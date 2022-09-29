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    Ünlü rock yıldızı David Bowie'nin el yazısı rekor fiyata satıldı

    Rock yıldızı David Bowie'nin, ünlü parçası Starman'i kaleme aldığı el yazısı açık artırmada tahmin edilenin 5 katına alıcı buldu.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 10:09
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    Ünlü rock yıldızı David Bowie'nin el yazısı rekor fiyata satıldı

    Dünyaca ünlü rock yıldızı David Bowie'nin el yazısı şarkı sözleri açık artırmada satıldı. 2016'da hayatını kaybeden şarkıcının ünlü parçası Starman'i kaleme aldığı el yazısı açık artırmada tahmin edilenin beş katına alıcı buldu. 

    Independent Türkçe'nin haberine göre, 1972 tarihli şarkının sözlerinin yer aldığı A4 kağıdı, 203 bin 500 sterline (yaklaşık 4 milyon TL) salı günü alıcı buldu.

    1980'den beri aynı koleksiyonerin elinde olan sözler daha önce Birleşik Krallık'taki V&A Müzesi'nin David Bowie koleksiyonunda sergileniyordu.

    Ünlü rock yıldızı David Bowie nin el yazısı rekor fiyata satıldı #1

    Sergilenecek...

    Kazanan teklifi özel bir koleksiyoner adına Avustralya'daki Museum of Old and New Art (Mona) adlı müzenin yöneticilerinden Olivier Varenne verdi. Mona'nın kurucusu David Walsh, "Kendimizi kaptırdık ve çok fazla para ödedik. Sözler şu anda inşa ettiğimiz genişletilmiş kütüphanede, kendimizi kaptırıp çok fazla para ödediğimiz diğer pek çok öğeyle birlikte sergilenecek" dedi.


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