Ünlü Senfonik metal grubu Haggard, İstanbul'da konser verecek

Türkiye'de büyük hayran kitlesi bulunan senfonik metal grubu Haggard, 18 Aralık Pazar günü Beşiktaş'ta sahne alacak.

Klasik ve rock / metal müzik severlerin, deneysel ve kaliteli türlerden hoşlananların, fantastik edebiyat ve tarih okurlarının başucu gruplarından olan Haggard, Rock Off Event Series kapsamında If Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlere 14 kişilik kadrosuyla özel bir konser sunacak.

Daha önce Mayhem, Katatonia, Uli Jon Roth, Enforcer, Tyr, Soul Sacrifice, Diken, False In Truth, Soul Sacrifice, Murat İlkan, Pentagram, Metalium, Kronik, Metafor ve daha bir çok yerli ve yabancı sanatçıyı ağırlayan Rock Off Event Series, ara vermek zorunda kaldığı pandemi sonrası bu kez Haggard'ı sevenleriyle buluşturacak.





Gruba dair...

DHA'da yer alan habere göre; dünyanın en kalabalık ve kapsamlı senfonik rock/metal grubu Haggard, 1991 yılında Almanya'da kuruldu. 16 kişilik bir kadroyla çıkarttıkları ve kendilerini dünyaya tanıttıkları 1997 tarihli ilk albümleri "And Thou Shalt Trust...

The Seer", içerisinde yer alan klasik ve senfonik öğeler ile hemen dikkatleri çekip, önemli müzik dergilerinden tam not aldı. Üç yıllık bir aradan sonra tam 21 kişilik bir kadroya sahip ikinci albüm Awaking the Centruies yayınlandı.

Bu albüm ile birlikte Haggard, yaptığı müzik içerisinde klasik müziği bir etkilenim olarak kullanan değil, rock / metal müzik ile tam olarak birleştiren ilk grup oldu. İngilizce, Almanca ve Latinceyi beraber kullandıkları şarkı sözlerinde Orta Çağ Avrupası'nı, önemli filozofları ve düşünce akımlarını o dönemin halkının sözcükleriyle tiyatral bir öyküleyişle anlattılar.

2001 yılında çıktıkları ve çok başarılı geçen ABD turnesi kapsamında verdikleri kapalı gişe Meksika konseri grubun plak firması tarafından yayınlandı. "Awaking the Gods" adını taşıyan bu DVD, grubun sahnedeki performansının da bir kanıtı oldu.