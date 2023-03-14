Ünlü sinema eleştirmeni Atilla Dorsay: Sinemamıza çok güveniyorum Sinema eleştirmeni, yazar ve mimar Atilla Dorsay, "Bugün dünyanın her tarafındaki festivallerde Türk filmleri derece alıyor. O kadar çok ki bazen üst üste geliyor, insan şaşırıyor. Bugün ben sinemamıza çok güveniyorum" dedi.

Sinema eleştirmenliği denilince akla gelen ilk isimlerden olan Atilla Dorsay, sinemaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü eleştirmen; son zamanlarda çekilen filmlerin çok başarılı olduğunu ve her geçen gün daha çok şaşırdığını ifade etti. Dorsay; "Bütün bunlara baktıkça ben sinemamıza çok güveniyorum." dedi.

Dorsay, Türk sinemasını hiçbir zaman küçük görmediğini de söyledi.

"Film izlerken son zamanlarda küçük bir defter götürüp notlar alıyorum. O küçük notlar benim bazı filmler hakkında kimsenin bahsetmediği çok kişisel şeyleri kullanmama yarıyor. Aklınızda filmin temeli ve konusu kalır ama bu küçük notlar çok yararlı oluyor. Çünkü detaylar esası yapar. Bir filmde çok özel olan şeyleri o notlar sayesinde tutmaya çalışıyorum. Genel anlamda bir filmin en önemli yanı senaryosu, içeriği ve yönetmenin onları bize yansıtma biçimidir. Sonra görüntü yönetmeni ve müzikleri geliyor."

"Türk sineması iyi yere geldi"

Türk sinemasının dünya genelinde iyi bir konumda olduğunu vurgulayan Dorsay şöyle devam etti;

Türk sineması bence iyi bir yere geldi. Hiç küçük görmemek lazım. Bugün dünyanın her tarafındaki festivallerde Türk filmleri derece alıyor. O kadar çok ki bazen üst üste geliyor, insan şaşırıyor. Bugün ben sinemamıza çok güveniyorum. Sinemamızın komedi yanını da çok seviyorum. Yıllar boyu Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz gibi sanatçılar sinemaya çok büyük katkılarda bulundu. Türk sinemasında sevmediğim tek şey var, sözüm ona korku filmleri."

"Filmleri dikkatle eleştirmeliyiz"

Eleştirmen olarak filmleri özenle eleştirilmesi gerektiğini ifade eden Dorsay;