Ünlü yönetmen Çağan Irmak: Sinema izleyerek öğrenilir Yönetmen Çağan Irmak, sinema eğitimi ile film çekimindeki uygulamalar arasındaki farka değinerek, "Sinema okulda öğretilmez. Sinema, izleyerek öğrenilir" dedi.

AA

Hollanda'nın çeşitli kentlerinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali kapsamında "Dedemin İnsanları" ve "Babam ve Oğlum" gibi filmleri gösterime sunulan yönetmen Çağan Irmak, gösterimin ardından Hollandalı sinemaseverlerle buluştu.

Burada konuşan yönetmen Çağan Irmak şu ifadeleri kullandı:

"Sinema okulda öğretilmez"

"Sinema okulda öğretilmez. Sinema, izleyerek öğrenilir. Sinema öğrencisi olmak çok güzel ama üniversitede öğretilene 'ille de tek doğru bu' diye sarılmak gerekmez. Okulda öğrendiğimiz şey sadece bir tez, sen yönetmen olarak onun karşıtını uygulayabilirsin"

Yönetmenlik nedir sorusu

Yönetmenliği doğru noktaları birleştirmek olarak tanımlayan Irmak, "Doğru müzisyeni, doğru kalemi, doğru şeyleri bulup onları birleştirmektir." ifadesini kullandı.

Irmak, doğru müzik seçimine örnek olarak, Dünya Soundtrack Ödülleri'nde, "Yılın Keşfi" ödülünü kazanan Babam ve Oğlum'un müziklerini yapan Evanthia Reboutsika'nın tekliflerini kabul edişini anlattı.

Babam ve Oğlum'un müziğini Reboutsika'nın yapmasını çok istediğini kaydeden Irmak, şöyle dedi:

Ödül kazanan müzik

"Okuması için senaryoyu Yunancaya çevirttik ve gönderdik. Evanthia, daha 30. sayfayı okurken arayıp 'Tamam filmin müziğini yapmayı kabul ediyorum.' dedi ve sonrasında bu müzik ödül kazandı."

"Dedemin İnsanları" filminde, gerçekte yaşanmış olan fakat seyircinin inanamayacağı unsurları senaryosuna koymadığını belirten Irmak,

"En sevdiğim filmdir"

"Bu benim hayatımdaki en çok sevdiğim filmimdir, çünkü o dedemle benim hayat hikayemiz. Bizi bırakıp gidişi de aynı filmdeki gibi oldu."

diye konuştu.