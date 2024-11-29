Unutulmaz repliklerin usta oyuncusu: Erdal Tosun

Başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Erdal Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te, İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.
Babasını Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle 12 yaşındayken kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.
Mahallede top oynarken kendisini fark eden Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya adım atan Tosun, 1985'te Osman Seden'in "Karanfilli Naciye" filminde rol aldı.
Erdal Tosun, verdiği bir röportajda, sinemaya başlangıç hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:
SİNEMAYA BAŞLAMASI
"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş. Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."
PEK ÇOK ROLDE OYNADI
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde konservatuvara girerek başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Tosun, mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrolarında birçok görev aldı.
Sanatçı, üniversiteden sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu'nun da aralarında bulunduğu sanatçılarla Özel Tiyatro'nun kuruluşunda bulundu.
KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Sanatçı, 2002'de "Yarım Elma" dizisinde, 2003'te Cem Yılmaz'ın "G.O.R.A" filminde, 2011'de "Çalgı Çengi", 2014'te "Şipşak Anadolu" ve 2015'te ise yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" filminde oynadı.
Seslendirme sanatçılığı ve yönetmenliği de yapan Tosun, 30 Kasım 2016'da İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti ve cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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