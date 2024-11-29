Unutulmaz repliklerin usta oyuncusu: Erdal Tosun

Başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini kazanan Erdal Tosun, Yeşilçam aktörlerinden Sevim Tosun ve Necdet Tosun'un ilk çocuğu olarak 9 Nisan 1963'te, İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi.

Babasını Almanya'da geçirdiği bir trafik kazası sebebiyle 12 yaşındayken kaybeden Tosun, 1980'de Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde halkla ilişkiler ve gazetecilik eğitimi aldı.

Mahallede top oynarken kendisini fark eden Atıf Yılmaz'ın teklifiyle 1982 yapımı "Mine" adlı filmle sinemaya adım atan Tosun, 1985'te Osman Seden'in "Karanfilli Naciye" filminde rol aldı.

Erdal Tosun, verdiği bir röportajda, sinemaya başlangıç hikayesini şu sözlerle aktarmıştı:

SİNEMAYA BAŞLAMASI

"Mahallede sosyal bir çocuğum. Bizdeki sosyallik de mahallede top oynayıp, karşı apartmanın kenarına oturup etrafa bakmak, muhabbet etmek. O sırada mahalleden geçerken Atıf ağabey (Yılmaz) beni görmüş. 'Mine' filminde de 2, 3 serseri var. Onlardan birine beni layık görmüş. Bir gün yatıyordum. Herhalde geçerken sordu benim evimi. Pencereye vurdular. Şişe gibi gözlükleri vardı. Açtım pencereyi, 'Ben yeni filme başlayacağım. Benim yazıhaneye uğra.' dedi. Sanki o kadar emindi ki benim onu tanıdığıma."