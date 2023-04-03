Unutulmaz şarkılara imza atan usta yorumcu: Kayahan Unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan'ın vefatının üzerinden 8 yıl geçti. Kayahan; Yemin Ettim, Odalarda Işıksızım, Mor Menekşe, Geceler ve Beni Anlamadın Ya gibi eserleri müzik hayatımıza kazandırdı.

AA

Tam adı Kayahan Açar olan sanatçı, Albay Süleyman Açar ile Firuzan Hanım'ın oğlu olarak 29 Mart 1949'da İzmir'de doğdu. Müziğe düşkün bir çocuk olarak büyüyen Açar, ilk ve ortaokul eğitimini Kars'ta Fevzi Çakmak Okulu'nda aldı.

Babasının askerlik görevi nedeniyle Türkiye'nin birçok şehrini dolaşan ve gençlik yıllarını Ankara'da geçiren sanatçı, ilk evliliğini 8 Mart 1973'te Nur Açar ile yaptı. İlk çocukları Beste 1974'te dünyaya gelen çift, 1991'de ayrıldı. Kayahan, vatani görevini İzmir'de tamamladıktan sonra profesyonel müzik çalışmalarına İstanbul'da başladı.

Eurovision için "İstanbul Hatırası" adlı şarkıyı besteledi

Müzik dünyasına 1971'de "Yosun Gözlü Sevgilim - Bir Mektubun Var" adlı 45'liğiyle adım atan sanatçı, 1978'de Türkiye Eurovision elemeleri için "İstanbul Hatırası" adlı bir şarkı besteledi ancak şarkı elemeyi geçemedi. Sanatçı, 1980'de "Bekle Gülüm - Ateş" adlı 45'liğini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bol ödüllü sanatçı

Seslendirdiği bütün şarkıları kendisi yazıp besteleyen usta sanatçı, adını ilk olarak Sezen Aksu, Zerrin Özer, Bilgen Bengü ve yakın dostu Nilüfer'e verdiği şarkılarla duyurdu. Kayahan'ın Nilüfer tarafından yorumlanan Geceler, Kar Taneleri, Esmer Günler adlı şarkıları, Türk pop müziğinin unutulmaz eserleri arasına girdi. Başarılı sanatçı, Geceler adlı şarkısıyla 1986'da Ayşegül Aldinç ile katıldığı Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Altın Portakal ödülüne layık görüldü.

Çocuklar için bilim kurgu temalı program sundu

Kayahan, 1985'te TRT Müzik kanalında Cumartesiden Cumartesiye kuşağı içerisinde çocuklar için bilim kurgu temalı Sanmer 2095 adlı programı sundu, 1987'de ise yine çocuklar için "Merhaba Çocuklar" adlı albümü hazırladı. Kariyeri boyunca çıkardığı her albümü dinleyicilerine bir sloganla sunan Kayahan, 1991'de Yemin Ettim'i çıkardı.

Merhum sanatçının eşi İpek Açar, katıldığı bir televizyon programında albümün duygusal hikayesini şöyle paylaşmıştı:

"Hastalığını ilk kez öğrendiğinde doktor ona demiş ki, 6 ay ömrün var. İlk aklına gelen şey 'Öyle bir şarkı yazayım ki ben bu dünyada olmadığım zaman da beni hep bu şarkıyla anımsasınlar' olmuş. 1991 yılında Yemin Ettim albümünde yayınlandı. 'Yemin Ettim şarkısı, can havliyle yazdığım bir şarkı' derdi. Ama Allah ömür verdi, Yemin Ettim'den sonra çok güzel şarkılara imza attı."

Şarkılarında insanları birlik ve sevgiye davet etti

Kayahan, hemen her albümünde sevgi temasını işlerken, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla Canımın Yaprakları albümünü yayınladı.

Emrin Olur albümünü 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki Şampiyon şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak, Cimbom Şampiyon adlı tekliyi çıkardı.

Sanatçı, 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile evlendi ancak çift 1993'te ayrıldı. Vokalisti İpek Tüter ile de 1999'da dünya evine giren Kayahan'ın, Aslı Gönül adını verdiği kızı 2000'de dünyaya geldi.

Kayahan öldü

Sanatçı, 1990'da yumuşak doku kanseriyle mücadele etti, iyileştikten sonra 2004'te tekrar kansere yakalandı. Hastalığı tekrar iyileşen ancak 2014'te yeniden nükseden Açar, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti.