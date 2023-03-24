Unutulmaz sesiyle gönüllere giren sanatçı: Esmeray Gel Tezkere ve Unutama Beni şarkılarıyla tanınan sanatçı Esmeray Diriker'in vefatının üzerinden 21 yıl geçti. Usta sanatçı pek çok unutulmaz esere imza attı.

AA

Şarkıcı, besteci ve oyuncu Esmeray, Fermet Hanım ile Fas asıllı Nusret Bey'in kızı olarak Emirgan'da 25 Şubat 1949'da dünyaya geldi.

Sanatçı, 1960'ta Emirgan Ortaokulunun son sınıfından ayrılarak, İstanbul Şehir Tiyatrosu çocuk bölümüne girdi. Şehir Tiyatrolarında 1960'tan itibaren 5 yıl sahneye çıkan Diriker, 1965'te özel tiyatrolara geçiş yaptı. Başarılı sanatçı ilk olarak Dormen Tiyatrosu'nda "Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bir Şey Oldu adlı oyunda rol aldı.

Daha sonra sırasıyla Avni Dilligil, Özlem Taşdelenler ve Sezer Sezin tiyatrolarında sahneye çıkan sanatçı, 1974'te Muammer Karaca ile oynadıkları Mart Bakanı adlı oyunla tiyatroya veda etti. Sanatçı, beyazperdede Sev Kardeşim ve Zilli Nazife adlı filmlerinin yanı sıra "Unutama Beni" filminde misafir oyuncu olarak yer aldı.

Yüz Kerre Bin Kerre" adlı şarkısıyla müzik dünyasına adımını attı

Müziğe Neriman Altındağ Tüfekçi yönetimindeki koroda amatör olarak başlayan Diriker, 1974'te Kim Bunlar Topluluğu'nun solistliğini yaptı. Sanatçı, topluluğun müzikseverlerle buluşturduğu plakta yer alan Yüz Kerre Bin Kerre adlı şarkısıyla profesyonel müzik yaşamına başladı.

Esmeray Diriker, müzik alanındaki ilk önemli çıkışını da aynı yıl TRT'nin düzenlediği "1. Toplu İğne Beste Yarışması"nda seslendirdiği Unutama Beni adlı şarkısıyla yaptı. Sanatçıya birincilik getiren ve klasikler arasına giren eserin söz ve müziğine, eşi Şemi Diriker imza attı.

Yasaklı hale geldi

İlk kez profesyonel olarak Küçük Bebek Belediye Gazinosu'nda sahneye çıkan Esmeray Diriker, TRT'nin düzenlediği yarışmada birinci olmasına rağmen "Unutama Beni" denetime takıldı ve TRT'nin yasaklı şarkıcılar listesine girdi.

Türk sanat müziği eserleri yorumladı

Vefatına kadar 9 adet 45'lik, 4 adet LP ve 1 kaset çalışmasına imza atan sanatçı, 1981'de çıkardığı Sürpriz 81 adlı albümünde Türk sanat müziği eserlerini seslendirdi.

Esmeray Diriker, 1986'da profesyonel sahne çalışmalarına son verdi. Bu tarihten sonra ise Alıştık Artık adlı televizyon programında uzun süre Ayşegül ve Ali Atik çiftiyle rol aldı.

Küçük Besleme ve Reyting Hamdi'nin aralarında bulunduğu birçok televizyon dizisinde konuk oyuncu olarak yer alan Diriker, 1995'te Nedim Saban Tiyatrosunda Oscar adlı oyunla tiyatroya geri döndü.

Diriker, 2000'de Hep Aynı Yaygara" ve "Dilekçe" oyunlarında rol aldı, aynı yıl yayınlanan Eski Dostlar albümüyle yeniden müzik çalışmalarına başladı. Sanatçının oğlu Kaan Diriker yaptığı bir açıklamada, müziğin annesinin vazgeçilmezi olduğunu söylemişti.

Esmeray öldü

Unutulmaz sanatçı, 2001'de akciğer kanserine yakalandı. Yaklaşık 3 ay kanser tedavisi gördükten sonra 25 Mart 2002'de 53 yaşında hayatını kaybeden Esmeray Diriker, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.