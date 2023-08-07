İstanbul’da 480 bin genç, Üsküdar Fest 2023'te buluştu Üsküdar Belediyesi, geleneksel müzik festivalinde büyük bir katılımla 480 bin genci buluşturdu.

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Yaz aylarının merakle beklenen festivallerinden olan ve Harem Meydanı’nda düzenlenen ‘ÜSKÜDAR FEST 2023’, yine binlerce müziksevere hitap etti.

Festivalin ikinci gününde Oğuzhan Koç ve rap müziğin efsane isimlerinden Sagopa Kajmer sahne aldı. İki sanatçıyı dinlemeye yaklaşık 150 bin kişi geldi. Konser alanında yer olmayınca sokaklara taşan kalabalık, zaman zaman izdihama da yol açtı.

"Alana değil, yollara sığmadık"

Son dönemin en çok konuşulan sanatçılarından olan Oğuzhan Koç, festivalde ilk sahne alan isim oldu. Performans öncesi muhabirler ile kısa süreli sohbet eden başarılı sanatçı,

Bugün bizi çok güzel bir kalabalık bekliyor, alana değil yollara bile sığamadık. Bizi yalnız bırakmayan, Üsküdar'ı yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim.

dedi.

Uzi-Mustafa Sandal tartışması yorumu: "Böyle egolara gerek yok"

Kendisini dinlemeye gelen misafirleri bekletmek istemediğini belirten Koç, son dönemde polemik olan rapçi Uzi ve Mustafa Sandal konusunda da yorumda bulundu:

Arkadaşlar yıl olmuş 2023, bunlar çok gereksiz konular. Böyle egolar mı kaldı, bence bu diyaloglara gerek yok. Bir sanatçı için önemli olan kendisini bekleyen seyirci ile bir araya gelmesi, birinin önce yada sonra çıkmasının bir önemi yok. Önemli olan müzik severler ile anı yaşamak. Profesyonel davranmak gerekir.

Binlerce kişinin hep bir ağızdan şarkılarını söylediği Oğuzhan Koç, sahneden indikten sonra, yerini rapçi Sagopa Kajmer'e bıraktı.

3 günde 480 bin katılım

Ücretsiz düzenlenen 2. yılında da onbinlerce gencin doyasıya eğlendiği müzik festivaline 3 günde 480 bin katılım olduğu belirtildi.

