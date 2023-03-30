Usta oyuncu Haldun Dormen’e sahnede 95'inci yaş günü sürprizi Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikle kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen'e de sahnede yaş günü sürprizi yapıldı.

İHA

Dünya Tiyatro Günü, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte kutlanırken, 95 yaşına giren Haldun Dormen de unutulmadı ve usta ismin doğum günü sahnede kutlandı. Kutlamada konuşma yapan Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Tüm tiyatrocuların, tiyatroseverlerin, emekçilerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Umuyorum ki tiyatro perdelerinin hepsi yüzyıllar boyunca açık kalır, sahneler her zaman aydınlanır” dedi.

Konuşmanın ardından Sahne Tozu Tiyatrosunun en çok sevilen oyunlarından olan "Başroldeki Kadınlar" tiyatroseverler ile buluştu. Seyirciyi gülme krizine sokan oyuncu kadrosu, oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından sahneye tekrar çıkan Çağlar İşgören,

“Sahne Tozu Tiyatrosu olarak hocam Haldun Dormen’in yolunda, Dormen ekolünü devam ettirerek ilerlerken, bize her daim umut aşılayan Haldun Dormen’e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi özel bir kutlama yapmak istiyoruz."

Yeni yaşını kutladı

Tüm salon eşliğinde Haldun Dormen'e coşkulu bir doğum günü kutlaması yapıldı. Sahnede şaşkınlığını gizleyemeyen Haldun Dormen, Şahane Züğürtler adlı oyunda oynadığı karakterden yapılmış sürpriz doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşını kutladı.