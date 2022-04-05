Uysallar merak ettirdi: Punk kültürü nedir, nasıl ortaya çıktı?

Uysallar dizisi ile gündeme gelen "Punk kültürü" izleyicilerin merak konusu oldu. Peki Punk nedir, punkçı kime denir, punk kültürü özellikleri nelerdir? İşte Punk hakkında bilmedikleriniz...

Netflix, Hakan Günday'ın kaleminden, Onur Saylak'ın gözünden anlatılan sekiz bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi "Uysallar" seyircisi ile buluştu.

Ay Yapım imzalı Uysallar dizisi, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla göz kamaştırıyor. Dizinin başrollerini Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Öner Erkan ve Songül Eden paylaşıyor.

“Ben en son ne zaman mutluydum?” mottolu sekiz bölümlük disfonksiyonel aile kara komedisi Uysallar, orta yaş bunalımına giren bir mimarın gizli bir punk hayatı yaşamaya başlamasını anlatıyor.

Diziyi izleyenler "punk kültürü" hakkında bilgileri merak ediyor. Punk nedir, özellikleri nelerdir, punk kültürü nasıl ortaya çıkmıştır araştırılıyor.

İşte Uysallar dizisi ile gündeme gelen Punk kültürü hakkında bilgiler...

PUNK KÜLTÜRÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ekonomik ve toplumsal çöküş, 70’li yılların başında Punk akımının ortaya çıkmasına yol açtı.

Fakirleşme, işsizlik ve hayat pahalılığının yanı sıra muhafazakar politikalar ve medyanın tutumu da Punk’ın doğmasına eşlik etti.

Özellikle işsiz olan ya da işçi sınıfından gençler arasında başlayan otorite karşıtı tutum, bir yaşam tarzına dönüşmüştür.

Müzikal alt yapısını 70'li yılların ortasında New York'daki bazı müzik gruplarından almış, tavır ve tarzı ise İngiltere'de şekillenmiştir.

PUNK VE ÖZELLİKLERİ

Punk altkültürünün üyeleri genellikle punk, punkçı, punk rocker olarak anılsalar da doğru tabir punktır.

Punk, sanatçıyı insan olarak görür, geleneksel ve kalıplaşmış davranış ve yaşam biçimine karşı yıkıcı bir tavır geliştirir. Bireyin kişisel gelişimini yönlendiren, yaşam biçimini şekillendiren toplumsal organizmayı her şeyin suçlusu olarak görür ve saldırmaktan çekinmez.

Giyim tarzlarıyla herkesin dikkatini çeken Punkçılar ağır zincirler, abartılı makyajlar, renkli saçlar, dövmeler, piercingler , çengelli iğneler takar.

İkinci el mağazalardan alışveriş yapan ve takas yöntemini kullanan Punklar, kendin yap etiğini savunur.