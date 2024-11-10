Van'da Atatürk için yazılan Kürtçe ezgi, 57 yıl sonra seslendirildi

DHA

Van türkülerini derleyen bir kitap hazırlamak amacıyla 2003 yılında çalışmalara başlayan Van YYÜ Öğretim Görevlisi ve Van Toplum Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Mehmet Murat Oto, bu süreçte TRT kayıtları üzerinde de araştırmalar yaptı.

Oto, 1967 yılında Muammer Sun ve Cenan Akın tarafından hazırlanan 'Birinci Folklor Derlemesi' adlı çalışmanın Van'a ait kayıtlarına ulaştı. Bu arşiv taramasında, Van'ın Gürpınar ilçesinin Yoldüştü köyünden Hüseyin Elmas tarafından Atatürk için yazılan bir ezgiye rastladı. Atatürk'ün yaşadığı dönemde yazılmış ve okunmuş olan bu Kürtçe ezgi, ilk kez 57 yıl önce Hüseyin Elmas’ın oğlu Ali ve yeğeni Babacan Elmas tarafından seslendirilip kayda alınmıştı.

90 YIL ÖNCE ATATÜRK'E KÜRTÇE GÜZELLEME

Mehmet Murat Oto, yaklaşık 90 yıl önce Atatürk için yazılmış olan Kürtçe güzellemeyi, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde, 2 konservatuar öğrencisiyle birlikte seslendirdi. "Kemal yüzü güzeldir, Kemal bizim Ata’mızdır, Allah Kemal’i bağışladı, Ankara’da oturdu" şeklindeki ezgiyi 57 yıl sonra ilk kez gün yüzüne çıkarmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirten Oto, 2003 yılında başladığı Van türkülerinin araştırılması sürecine değindi.

"'ODAM KİREÇ TUTMUYOR' VAN TÜRKÜSÜ"

Oto, bu çalışmalara Van Musiki Derneği çatısı altında başladıklarını ve 2010’a kadar devam ettiklerini, "Van Türküleri" kitabının ise 2013 yılında basılmaya başlandığını anlattı. Bu süreçte birçok ilginç veriye ulaştıklarını, örneğin "Odam Kireç Tutmuyor" türküsünün aslında bir Van türküsü olduğunu keşfettiklerini ifade etti.

YOLDÜŞTÜ KÖYÜNDE SÖYLENDİ

Oto, ayrıca 1967 yılında TRT'nin “Birinci Folklor Derlemesi” adlı projesinde ünlü besteciler Muammer Sun ve Cenan Akın’ın bulunduğu ekip tarafından Van’da 700’ün üzerinde ezgi kaydedildiğini ve bu kayıtlarda Yoldüştü köyünden Atatürk’e övgü içeren bir güzelleme bulunduğunu belirtti. O dönemde yaptığı araştırmalar sırasında bu ezgiyi keşfettiğini söyleyen Oto,

Bugün de Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde, Yoldüştü köyünde söylenmiş bu güzellemeyi, konservatuar öğrencilerimizle birlikte seslendirmek istedik. Atatürk’e övgü dolu bu ezgiyi seslendirmek bizi de çok mutlu etti.

dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Konservatuvar öğrencileri Sıla Babahan ve Esra Keskin ise Atatürk için yazılmış ve 1967 yılında kayda alınmış olan bu ezgiyi seslendirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.