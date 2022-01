Yayın tarihi netleşti! Yüzükleri Efendisi: Güç Yüzükleri fragmanı

Amazon'un merakla beklenen Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisinin resmi adı açıklandı. Dizin ilk bölümünün yayınlanacağı tarih de belli oldu.

11 dalda Oscar ödülü almış, ilk olarak Oxford Üniversitesi profesörü J. R. R. Tolkien tarafından kitabı çıkarılmış ve daha sonra 2001 yılında beyazperdeye taşınmış fantastik orta dünya filmi Yüzüklerin Efendisi, geri dönüyor...

Dizinin ilk fragmanı hayranların adeta nefesini kesti.

Amazon’un seyirciyle buluşmak üzere hazırladığı Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı açıklandı. Merakla beklenen isim, bir video ile duyuruldu.

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Fragman VİDEO

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ DİZİ ADI

Erimiş metalin bir tahta parçasındaki oyukları doldurduğunun görüldüğü videoda, kadın sesi şöyle diyor:

“Gökyüzünün altındaki Elf kralları için üç yüzük. Cüce lordlar için taştan salonlarında yedi tane. Ölümlü insanlar için dokuz. Gölgelerin uzandığı Mordor ülkesindeki karanlık tahtındaki lord için bir tane."

Daha sonra resmi isim ortaya çıkıyor: The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri)

Dünya genelinde şimdiye kadar yapılan en pahalı bütçeli dizisi olacak olan Yüzüklerin Efendisi'nde Yüzüklerin dövülmesi, Karanlık Lord Sauron'ın Yükselişi ilk sezonda yer alacak.

2 EYLÜL'DE YAYINDA

Yalnızca bir sezon için 465 milyon dolarlık dev bir bütçeyle çekilen dizinin gösterim tarihi, hayranlar tarafından merak konusu oldu.

Yeni Zelanda'da çekimleri tamamlanan dizinin seyirciyle buluşacağı tarih belli oldu. Yüzüklerin Efendisi 2 Eylül 2022 tarihinde gösterime girecek.