Yaz festivallerinde dünyaca ünlü opera ve bale eserleri sahnelenecek

AA

Yaz festivallerinde dünyaca ünlü opera ve bale eserleri seyirciyle buluşacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Opera Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında festivallere ilişkin ayrıntıları anlattı.

Yaz festivallerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Karahan böylece yıl boyunca perde kapatmadan temsillerini sergilediklerini aktardı. Bu yıl 4 festivalle izleyicilerin karşısına çıkacaklarını dile getiren Karahan geçen yıl 5 festivalde 25 temsille 37 bin 710 seyirciye ulaştıklarını bildirdi.

Karahan;

"Devlet Opera ve Balesi olarak en temel amacımız dünyanın en zor, en komplike ve en yüksek sanatları olan opera ve bale sanatını halkımızla en yüksek seviyede buluşturabilmek. Halkımızın imkanına sunmak. Dünya standartlarında temsiller ve performanslar sergileyerek halkımızın bu yüksek sanatlardan istifade etmesini sağlamak" diye konuştu.