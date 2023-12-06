Yazar Samim Kocagöz'ü anlatan belgesel gösterime giriyor Bir yıldır üzerine çalışılan Cumhuriyet döneminin usta yazarı ve Kalpaklılar romanının yazarı olan Samim Kocagöz'ün hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi Beyoğlu Sineması'nda.

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1 yıllık çalışmanın sonunda hazırlanan ve ünlü yazar Samim Kocagöz'ün hayatının ve hayatındaki bilinmeyen dönüm noktalarının anlatıldığı Samim Kocagöz: Mecburi İstikamet belgeseli, ilk gösterimini 7 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Beyoğlu Sineması’nda yapıyor.

Samim Kocagöz'ün Aydın Söke'de başlayan hayatını ve yaşamının tüm önemli dönemlerini aktaran belgesel, arşiv niteliği taşıyor. Samim Kocagöz:Mecburi İstikamet belgeselinde Kocagöz'ü, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Doğan Hızlan, Feridun Andaç, oyuncu Tamer Levent, eski Dışişleri Bakanı yeğeni Şükrü Sina Gürel, oğlu Şükrü Kocagöz ve kendisini tanıyan İzmirli edebiyat çevreleri tüm samimiyetiyle anlattı.

Samim Kocagöz'e dair...

Samim Kocagöz, 13 Şubat 1916 yılında Aydın, Söke, Burunköy'de dünyaya geldi. Söke ilk okulundan sonra orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Karagöz, 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.

Romana geçiş

1942-1945 yılları arasında İsviçre'de Lozan Üniversitesi'nde sanat tarihi okudu. İlk öykülerini 1939-1940 yılları arasında yayınladı. Öykülerindeki konuları yaşadığı çevrenin yaşamından çıkarttı. 1948 yılından sonra da romana geçiş yaptı.

"Sanat yaşam içindir"

Samim Kocagöz'ün sanat anlayışı "sanat yaşam içindir" şeklinde özetlenebilir. Yazar doğup büyüdüğü, yaşadığı, iyi bildiği yöreyi insanlarını anlatmaktadır. Edebiyatımızda 1940'lı yıllarda filizlenmeye başlayan yeni edebiyatla kendini duyuran Samim Kocagöz, 5 Eylül 1993 yılında İzmir'de hayatını kaybetti.