Yenilenen Tarihi Beyoğlu Alkazar Sineması önünde uzun kuyruklar

5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını yeniden açan Alkazar Sineması önünde toplanan sinemaseverler, uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul'da Beyoğlu’nun sembol mekanlarından Alkazar Sineması, geçtiğimiz günlerde kapılarını yeniden sanatseverlere açtı.

SİNEMASEVERLER UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Hope Alkazar adıyla açılan tarihi mekana, Refik Anadol’un dijital sergisini gezmek ve fotoğraf çekilmek için gelen vatandaşlar ise kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"UZUN SURE SONRA YENİDEN AÇILMASI MUTLU ETTİ"

Sergiyi gezmek için gelen Sinan Altun adlı vatandaş, “Refik Anadol’un daha önceki sergisini kaçırmıştık. Bu sergiyi kaçırmamak için geldik. Bu mekanın uzun süre sonra tekrar açılması bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

"SOSYAL MEDYADA GÖRÜNCE GEZELİM DEDİK"

Fotoğraf çekilmek için sergiye gelen Melis Babat, “Sosyal medyada görüp geldik. Bugün de boş günümüzdü. Hem fotoğraf çekilmek, hem de gezmek istedik” diye konuştu.