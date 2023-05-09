Yeşilçam'ın güler yüzlü tontonu: Necdet Tosun Çok sayıda Yeşilçam filminde canlandırdığı güler yüzlü rollerle izleyicinin sempatisini kazanan Necdet Tosun, vefatının 48. yılında anılıyor.

AA

Üsküdar'a Giderken", "Gurbet", "Aşkın Gözyaşları", "Ayşecik", "İçimizden Biri", "Küçük Beyefendi" ve "Şafak Bekçileri"nin de aralarında olduğu çok sayıda Yeşilçam filminde canlandırdığı güler yüzlü rollerle izleyicinin sempatisini kazanan Necdet Tosun, vefatının 48. yılında anılıyor.

Balıkesir Burhaniye'de 3 Ağustos 1926'da dünyaya gelen Tosun, eğitim hayatını yarıda bırakarak, doğduğu ilçede lokantacılık, leblebicilik ve terzilik işleriyle uğraştı.

Necdet Tosun, çekim yapmak üzere Burhaniye'de bulunan bir film ekibinin İstanbul'a davet etmesinin ardından sinemaya adım attı.

İlk olarak 1957'de Muharrem Gürses'in yönettiği "Allı Gelin" filminde rol alan sanatçı, siyah beyaz filmlerle başladığı sinema yolculuğunda "güler yüzlü aşçı" rolüyle özdeşleşti, samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kurdu.

400'e yakın filmde oynadı

Usta oyuncu, 19 yıllık sanat hayatında boyunca "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Karateciler İstanbul'da", "Kara Murat Fatih'in Fermanı", "Elbet Bir Gün Buluşacağız", "Kanlı Para", "Fakir Kızın Kısmeti", "İşportacı Kız", "Kaldırım Çiçeği", "Avare Kız", "Tamirci Parçası", "Küçük Hanımın Şoförü", "Gurbet" ve "Üç Garipler"le birlikte 400'e yakın filmde rol aldı.

Yaşamı geçim sıkıntısı içinde geçti

Samimi ve sevecen tiplemesiyle izleyicinin gönlüne taht kuran Tosun, Türk sinemasında komedi filmlerine damga vurdu. Ancak canlandırdığı kısa rollerden kazandığı para yeterli olmadığı için, yaşamı geçim sıkıntısı içinde geçti.

Başarılı oyuncu, 27 Nisan 1975'te, iş için gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan sanatçı, tedavi için İstanbul'a getirildi ancak kazadan 13 gün sonra, 10 Mayıs 1975'te 49 yaşındayken vefat etti. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Çocukları da aynı mesleği seçti

Vefatından sonra babalarıyla aynı mesleği seçen Gürdal ve Erdal Tosun da çok sayıda tiyatro oyunu ve sinema filminde rol alarak, izleyicinin gönlünde yer edindi. Gürdal Tosun böbrek yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos 2000'de 33 yaşındayken, Erdal Tosun ise trafik kazası sonucu 30 Kasım 2016'da 53 yaşındayken İstanbul'da vefat etti. Usta oyuncunun eşi Sevim Tosun da 26 Şubat 2020'de hayata veda etti.