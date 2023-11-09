Haberler



Kültür Sanat



Yılmaz Güney'in hapisten kaçışı film oluyor

Yılmaz Güney'in hapisten kaçışı film oluyor Oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcı Yılmaz Güney'in yaşamı, Edi ve Bruno Hubschmid'in kaleminden beyaz perdeye aktarılacak.