Haberler



Kültür Sanat



Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Yücel Uçanoğlu hayatını kaybetti "Gurbetçiler", "Kara Öfke", "İyi Aile Robotu", "Sığıntı" ve "Kralların Öfkesi" adlı yapımların da aralarında bulunduğu, çok sayıda esere imza atan yönetmen ve senarist Salahattin Yücel Uçanoğlu, 90 yaşında yaşamını yitirdi.