Yüzüklerin Efendisi dizisinin siyahi elfi: Irkçı mesajlar aldım

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinde siyahi elfi oynayan Ismael Cruz Cordova, dizideki kadroda yerinin belli olmasından beri nefret dolu ve ırkçı yorumlar aldığını söyledi.

Amazon Prime Video'da yayınlanmaya başlayan Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisi izleyiciyi adeta ekrana kilitlemiş durumda.

Dizide Porto Rikolu oyuncusu Ismael Cruz Cordova ise rolü nedeniyle ırkçı yorumlara maruz kaldığını belirtti.

Siyahi elfi oynuyor

Cordova, Güney Afrika doğumlu Britanyalı yazar JRR Tolkien'ın ünlü Yüzüklerin Efendisi evreninin uyarlamalarında, elf ırkından bir karakteri canlandıran ve beyaz olmayan ilk oyuncu olarak biliniyor.

"Nefret dolu mesajlar aldım"

Oyuncu, 1 Eylül'de Esquire'da yayınlanan röportajında, dizinin kadrosunun duyurulduğu 2020'den beri "aralıksız olarak nefret dolu ve ırkçı mesajlar aldığını" söyledi.

"Bu rol için çok mücadele verdim"

Cordova, bu mesajlara rağmen kararlı davrandığını belirterek, "Tam da bu yüzden bu rol için çok mücadele verdim. Meşaleyi taşıyabileceğimi düşündüm. Elfimin ‘en has elf' olmasını sağladım çünkü bunu yaşayacağımı biliyordum" dedi.

Dizide Cordova, Arondir adlı bir elfi canlandırıyor. Soğukkanlılığıyla ön plana çıkan Arondir, Nazanin Boniadi'nin oynadığı insan karakter Bronwyn'e aşık oluyor.

" 'Elfler böyle görünmüyor' bahanesine sığınmasınlar"

Amazon Prime Video'nun seriye yenilikçi bir bakış kazandırdığını ve elf olmanın anlamının yeniden belirlenmesini sağladığını savunan oyuncu, "Kimse ‘Ama elfler böyle görünmüyor' bahanesini kullanamaz. Evet öyle görünmüyorlardı ama artık görünüyorlar" dedi.

Diziye olumlu ve olumsuz eleştiriler

1 Eylül'de prömiyerini yapan dizi, Rotten Tomatoes'ta kullanıcılardan sadece yüzde 39 izleyici puanı alarak şimdiden "düşük puan bombardımanının" kurbanı oldu.

Öte yandan dizinin popüler inceleme derleme sitesindeki eleştirmen puanı yüzde 84'e çıktı.