Yüzüklerin Efendisi serisinin Frodo’su Elijah Wood: Filmlerde yüksek paralar kazanmadım

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İzlenme rekorları kıran, hemen herkesin izlediği Yüzüklerin Efendisi filmleri, izleyenlerin beğenisini fazlasıyla kazandı. Filmin kadrosunda bulunan ve izleyicilerin yakından tanıdığı, Yüzüklerin Efendisi filmlerinin Frodo’su Elijah Wood, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan oyuncu; filmlerde yüksek paralar kazanmadığını söyledi.

"BÜYÜK KAZANÇ YOKTU"

"Wood; "Bir film yapıp ardından bir sonraki için sözleşmeyi yeniden müzakere etmediğimiz için hayatınızın geri kalanını rahatça geçirebileceğiniz türden kazanç yoktu.” diyerek gişe başarısına bağlı olarak oyuncuların kâr alamadığını belirtti.

GERÇEK BİR KUMAR VURGUSU

Wood, New Line Cinema’nın üç filmi aynı anda çekmesinin ‘gerçek bir kumar’ olduğunu ve stüdyonun oyunculara ‘çok yüksek ücretler’ vermeyerek böyle bir riski alabildiğini söyledi.