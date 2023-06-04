Zafer Toprak hayatını kaybetti Tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Zafer Toprak 77 yaşında yaşamını yitirdi.

DHA

Türk Tarih Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden olan ve Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında yer alan Prof. Dr. Zafer Toprak'ın vefat ettiğini duyurdu.

Paylaşımda,

İktisat tarihi başta olmak üzere pek çok alanda kaleme aldığı eserlerle Türk tarihçiliğinde müstesna bir yere sahip olan Bilim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Zafer Toprak’ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarımıza, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

ifadeleri yer aldı.

Zafer Toprak kimdir

1946 yılında doğan Zafer Toprak, Saint Joseph Fransız Lisesi'nin ardından 1969'da Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitirdi. Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu başkanı oldu.

Tarih Vakfı'nın kurucuları arasında olan Zafer Toprak, 2012 yılında "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" adlı eseriyle sosyal bilimler dalında Sedat Simavi Ödülü aldı.

Eserleri

1908-1918 Yılları Arasında Türk Milli Ekonomisi, Ankara, 1982;

Türkiye'de Tarımsal Yapılar 1923-2000, Ankara, 1988;

Sümerbank: Kurumsal Bir Tarih, İstanbul, 1990;

Ulusal Ekonomi - Ulusal Burjuvazi, İstanbul, 1995;

İttihat ve Terakki ve Devletçilik, İstanbul, 1995;

İmparatorluk Borçlarından Global Arzlara - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın Yükselişi, İstanbul, 1995;

Geçmiş için Bir Gelecek - Akbank'ın Kurumsal Tarihi, İstanbul, 1998;

İttihad - Terakki ve Cihan Harbi, İstanbul, 2003;

Türkiye'de Milli İktisat (Eserin 30. yılında yeniden özel baskı ile), İstanbul, 2012;

Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji, İstanbul, 2012;

Türkiye'de Popülizm 1908 - 1923, İstanbul, 2013;

Cumhuriyet'in Başarı Öyküsü Asım Kocabıyık, İstanbul, 1924-2012, 2014;

Türkiye'de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), İstanbul, 2015;

Türkiye'de İşçi Sınıfı 1908-1946 (Tuba Akekmekçi ile), İstanbul, 2016