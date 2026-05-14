Kurban Bayramı öncesi, otogarlarda fahiş fiyat denetimi yapıldı

Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Kurban pazarlarında hareketlilik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 9 günlük tatil ise turizmciyi sevindirdi.

Bazı vatandaşlar ise memlekete dönüş yolculuğu için biletlerini erkenden aldı.

BİLET FİYATLARINA ZAM

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu yetkilileri, yeni fiyat tarifelerinin kademeli olarak devreye alındığını belirtirken özellikle bayram haftasında, ücretlerde ciddi değişiklikler yaşanabileceğini ifade etti.

Bazı firmalar zamlı tarifeleri uygulamaya başlarken özellikle uzun mesafeli seferlerde fiyat artışları dikkat çekti.

Kurban Bayramı geliyor: Otobüs bilet fiyatlarına zam

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Öte yandan Ticaret Bakanlığı'nca Kurban Bayramı öncesinde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için ülke genelinde denetim gerçekleştirildi.

Şehirlerde bulunan otogarlara giden yetkililer tek tek incelemede bulundu.

BAŞKENTTE SIKI İNCELEME

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki (AŞTİ) denetimler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekipleriyle koordineli gerçekleştirildi.

Bu denetimlerde, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'nde beyan edilen fiyat listesi ile yolcuya kesilen bilet fiyatları karşılaştırıldı.

FİRMALAR İLE TEK TEK KONUŞULDU

Konya da Kurban Bayramı öncesi otogarda ücret tarifelerine yönelik denetim gerçekleştirilen illerden biri oldu.

Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, merkez Selçuklu ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde yapılan denetimde, firmaların belirlenen fiyatlara uygun bilet satışı yapıp yapmadığı kontrol edildi.

BURSA'DA ZABITA VE EMNİYET GÜÇLERİ DE KATILDI

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda maliye personeli, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet ekiplerinin katılımıyla Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştirildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde hareketlilik yaşanan Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ise bilet fiyatları kontrol edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen fiyatlarla gişelerdeki bilet satış fiyatları ekiplerce tek tek sorgulandı.

TAVAN FİYATIN GEÇMESİNE İZİN VEİLMİYOR

Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Kurban Bayramı öncesi şehirlerarası otobüs terminalinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, yolcu taşımacılığı yapan firmaların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen tavan fiyatların üzerinde bilet satıp satmadığını denetledi.

Kayseri Ticaret İl Müdürü Gazi Dinçaslan, denetimler sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak haksız fiyat artışı ile fiyat etiketlerindeki yanıltıcı ve aldatıcı indirimlerle tüketicilerin mağdur edilmesinin önlenmesi amacıyla yoğun şekilde denetim gerçekleştirdiklerini söyledi.

SAMSUN'DA 52 FİRMA İNCELENDİ

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 19 yazıhaneyi ve 52 otobüs firmasını denetledi.

Denetlemede, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) üzerinden firmalar tarafından beyan edilen ücret tarifesine uygun bilet satışının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve otobüslerin seferleri kontrol edildi.

HAKSIZ REKABETE İZİN VERİLMİYOR

İzmir'de yapılan kontrollerde, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasada fiyat istikrarının sağlanması ve haksız uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı.

Otogarda da bilet kesilen yazıhaneleri denetleyen ekipler, bilet ücretlerinin görünürlüğünü, fiyatlarda haksız artış yapılıp yapılmadığını inceledi.

Denetimlerde tüketiciyi yanıltıcı işlem ve haksız rekabete yol açabilecek uygulamalar ile mevzuata aykırı durumları tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulandı.