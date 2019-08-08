Kurban Bayramı'nda sıcak hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağına dair tahminlerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde güneşli bir hava bekleniyor.

Kavurucu olmasa da sıcaklık, hissedilir derecede bunaltabilir. Yalnızca bu hafta sonu yani arefe gününe denk gelen cumartesi Doğu Karadeniz kıyı kesiminde, pazar günü (Bayramın 1. günü) ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında hafif sağanak yağış olabilir.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Bunun dışında Kurban Bayramı sonuna kadar Türkiye genelinde havanın, az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu hafta ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarındaki artışın, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edeceği, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdumuzun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERİN HAVA DURUMU

Kurban Bayramı süresince bazı il merkezlerimizde beklenilen en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 30-33, Ankara’da 32-35, İzmir’de 36-39, Trabzon’da 26-28, Samsun’da 28-30, Erzurum’da 29-32, Bursa ve Adana’da 35-37, Antalya’da 37-40, Diyarbakır’da 39-42 ve Aydın’da 40-43 dereceler arasında olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK TAHMİNİ

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 5 günlük hava tahmin raporu şu şekilde: