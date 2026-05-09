Küre Dağları’nda bahar kartpostalı: Yeşilin binbir tonu doğayla buluştu

Türkiye’nin en önemli doğal miras alanlarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı, ilkbaharın gelişiyle birlikte adeta yeniden canlandı. Bartın ve Kastamonu il sınırları arasında uzanan milli parkta ağaçların yeşermesiyle ortaya çıkan doğal güzellikler ziyaretçileri büyülerken, bölgenin seyir terası ve doğa aktiviteleri de yoğun ilgi görüyor. Baharın renklerine bürünen milli park ve çevresi, drone ile havadan görüntülendi.

DOĞANIN KALBİNDE BAHAR CANLANDI

Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks) sertifikasına sahip olan Küre Dağları Milli Parkı, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve bakir doğasıyla Türkiye’nin öne çıkan ekoturizm alanları arasında yer alıyor.

İlkbahar yağmurlarının ardından yemyeşil görüntüye kavuşan ormanlık alanlar, derin vadiler ve dağ eteklerindeki köyler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Özellikle sabah saatlerinde oluşan sis tabakasıyla birlikte bölge, doğa fotoğrafçıları için eşsiz görüntüler sundu.

KÖYLER DOĞAYLA BÜTÜNLEŞTİ

Milli parkın tampon zonunda yer alan Çerde, Karahasan, Aşağıçerçi, Aşağıköy, Abdurrahman, İğneciler ve Yukarı-Alpı köyleri de ilkbaharın etkisiyle dikkat çekici bir görünüme kavuştu.

Ormanlarla çevrili köylerde doğanın uyanışı her noktada hissedilirken, bölge sakinleri ve ziyaretçiler temiz hava eşliğinde yürüyüş yaparak baharın tadını çıkardı.

SEYİR TERASI VE ZIPLINE İLGİ ODAĞI OLDU

Milli park içerisinde oluşturulan seyir terası, bölgenin panoramik manzarasını izlemek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Yüksek noktadan orman denizi ve vadilerin izlenebildiği alan, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Doğa turizmine hareketlilik kazandıran zipline alanı da ziyaretçilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor. Yeşilin tonları arasında yapılan zipline deneyimi, bölgeye farklı bir atmosfer katıyor.

DOĞASEVERLERİN GÖZDESİ

Her mevsim farklı güzellikler sunan Küre Dağları Milli Parkı, özellikle ilkbahar döneminde yürüyüş, kamp, fotoğrafçılık ve doğa gözlemi yapmak isteyenlerin tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

Yetkililer, milli parkın doğal yapısının korunması için ziyaretçilerin çevre temizliği ve ekolojik denge konusunda hassas davranması gerektiğini vurgularken, bölgenin sürdürülebilir doğa turizmi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN MANZARALAR HAYRAN BIRAKTI

Dron ile kaydedilen görüntülerde, yemyeşil orman örtüsüyle kaplanan milli park alanı, seyir terası ve çevre köyler göz kamaştırdı. İlkbaharın doğaya kattığı canlılık, Küre Dağları’nı adeta görsel bir şölen alanına dönüştürdü.