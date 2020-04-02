taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.6672
Euro
7.3089
Altın
1594.53
Borsa
89085.13
Gram Altın
340.654
Bitcoin
43635.83

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, koronavirüse rağmen gelecek yıllarda hızla artacak.

Özel Haber |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Neredeyse son 10 yıldır hayatımızda olan mobil uygulamalar, her geçen gün pazar payını artırmaya devam ediyor.

Son zamanlarda koronavirüsün mobil uygulama mağazalarını oldukça etkilemesine rağmen yinede bu pazar oldukça büyüme gösterdi.

Aslına bakacak olursak koronavirüs salgını, mobil uygulama indirme sayısını oldukça azalttı. Ancak evde çalışan insanların iş ve eğitim uygulamalarını bir hayli kullanması, toplam indirme sayısını yeniden yükselişe geçirdi.

Her şeye rağmen, dünya çapında mobil uygulama harcamaları büyümeye devam edecek ve 2024 yılına kadar iki katına çıkacak.

dd

UYGULAMA MAĞAZALARI DAHA ÇOK GELİR ELDE EDECEK

2019'dan 85 milyar dolar olan mobil uygulamalardaki tüketici harcamalarının, 2024 yılına kadar 171 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca App Store ve Google Play mağazaları, en yavaş büyüdükleri ülkelerde bile 2019 yılına göre yüzde 80 daha fazla gelir elde edecekler.

Mobil uygulamalardaki küresel harcamalar 2020'de ilk kez 100 milyar doları aşacak ve yıllık yaklaşık yüzde 20 artarak 102 milyar dolara ulaşacak.

OYUN HARCAMALAR GİTTİKÇE ARTIYOR

Kullanıcıların 2024 yılına kadar oyunlara harcayacağı para sürekli artacak. Örneğin Google Play Store'un oyunlardan elde edeceği gelir 41 milyar doları bulurken, Apple'ın mağazası App Store ise 57 milyar dolar oyun geliri elde edecek.

Bu gelirleri sağlayan ilk beş ülke ise yine Çin, ABD, Japonya, İngiltere ve Tayvan olacak.

Grafik: App Store'daki oyun ve uygulamaların gelir artışı

app store

 

Grafik: App Store ülke harcamaları

app

 

Grafik: Dünya genelindeki Google Play ve App Store uygulama indirmeleir

google*l

 

Grafik: App Store'dan en çok uygulama indiren ve indirmesi beklenen ülkeler

apple

Instagram: @eshteknoloji


Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacakKüresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacakKüresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

İlginizi Çekebilir
YouTube, yeni özelliği ile TikTok'a rakip olacak
YouTube, platforma ekleyeceği yeni özellik ile TikTok'a rakip olmak istiyor.
Orta büyüklükte bir kara deliğin en güçlü kanıtı bulundu
Gök bilimciler, orta büyüklükte bir kara deliğin bugüne kadarki en güçlü kanıtını ortaya çıkardı.
NASA'nın Mars helikopteri son kez test edildi
NASA, Mars'a göndereceği helikopterin son testlerini tamamladığını açıkladı.
OLED ekran nedir
OLED, organik ışık yayan diyot anlamına gelir
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
Çilingiroğlu: Siz Türkiye'desiniz çok şanslısınız
673
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
Tat duyusu değişen genç koronavirüs kaptığını anladı
32
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
İsrail Sağlık Bakanında koronavirüs tespit edildi
181
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
İBB'nin toplu taşıma araçları boşta bekliyor
180
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
İtalya'da ilk koronavirüs cinayeti
37
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı
60
İspanya'da hastanede toplu dua
İspanya'da hastanede toplu dua
112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir