Küresel mobil uygulama geliri, 2024'te iki katına çıkacak

Neredeyse son 10 yıldır hayatımızda olan mobil uygulamalar, her geçen gün pazar payını artırmaya devam ediyor.

Son zamanlarda koronavirüsün mobil uygulama mağazalarını oldukça etkilemesine rağmen yinede bu pazar oldukça büyüme gösterdi.

Aslına bakacak olursak koronavirüs salgını, mobil uygulama indirme sayısını oldukça azalttı. Ancak evde çalışan insanların iş ve eğitim uygulamalarını bir hayli kullanması, toplam indirme sayısını yeniden yükselişe geçirdi.

Her şeye rağmen, dünya çapında mobil uygulama harcamaları büyümeye devam edecek ve 2024 yılına kadar iki katına çıkacak.

UYGULAMA MAĞAZALARI DAHA ÇOK GELİR ELDE EDECEK

2019'dan 85 milyar dolar olan mobil uygulamalardaki tüketici harcamalarının, 2024 yılına kadar 171 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca App Store ve Google Play mağazaları, en yavaş büyüdükleri ülkelerde bile 2019 yılına göre yüzde 80 daha fazla gelir elde edecekler.

Mobil uygulamalardaki küresel harcamalar 2020'de ilk kez 100 milyar doları aşacak ve yıllık yaklaşık yüzde 20 artarak 102 milyar dolara ulaşacak.

OYUN HARCAMALAR GİTTİKÇE ARTIYOR

Kullanıcıların 2024 yılına kadar oyunlara harcayacağı para sürekli artacak. Örneğin Google Play Store'un oyunlardan elde edeceği gelir 41 milyar doları bulurken, Apple'ın mağazası App Store ise 57 milyar dolar oyun geliri elde edecek.

Bu gelirleri sağlayan ilk beş ülke ise yine Çin, ABD, Japonya, İngiltere ve Tayvan olacak.

Grafik: App Store'daki oyun ve uygulamaların gelir artışı

Grafik: App Store ülke harcamaları

Grafik: Dünya genelindeki Google Play ve App Store uygulama indirmeleir

Grafik: App Store'dan en çok uygulama indiren ve indirmesi beklenen ülkeler







