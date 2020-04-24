Küresel piyasalar koronavirüsün etkisinde yön arayışında

Dünya ekonomisi üzerinde etkili olan koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler olumsuz havayı biraz dağıtsa da işsizliğin artması, talebin durması ve üretimin azalması gibi temel sorunlar derinleşiyor.

AMERİKA KORONAVİRÜSE KARŞI 484 MİLYAR DOLARLIK EK BÜTÇE AYIRIYOR

ABD Temsilciler Meclisi'nin, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine destek ve daha fazla test yapılması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını kabul etmesi, olumlu bir gelişme oldu.

ABD’DE SON 5 HAFTADA İŞSİZ SAYISI İLK KEZ 26 MİLYON 453 BİN OLDU

Bu gelişme yaşanırken, ülkede ilk kez, son 5 haftada işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı toplam 26 milyon 453 bine ulaştı.

ABD’DE PMI DEĞERİ 11 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Öte yandan, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 11,6 puanlık azalışla 36,9 değerine geriledi ve 11 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

ABD’DE BORSA KARIŞIK SEYİR İZLİYOR

Bu gelişmelerle karışık bir seyir izleyen New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksi yatay seyretti.

AVRUPA EKONOMİK KURTARMA PAKETİNİ GÖRÜŞÜYOR

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, koronavirüs salgınına yönelik ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere dün bir araya geldi.

“AB’DE LİDERLER TEKLİF HAZIRLIYOR”

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, kurtarma fonu kurulmasına yönelik çalışmalar konusunda uzlaşmaya varıldığını belirterek, "Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi." şeklinde konuştu.

Zirve öncesi kapanan Avrupa pay piyasaları pozitif seyrederken, euro/dolar paritesi düşüş eğilimini sürdürdü. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,0779'a geriledi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,97 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

ASYA PİYASALARI DALGALI SEYREDİYOR

Bugün, Asya borsalarında kapanışa yakın satıcılı bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarında dün görülen toparlanma eğiliminin sürmesi dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 22 doların hemen üzerinde dengelendi.

Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin martta yıllık yüzde 0,4'e gerilemesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1 düşüş kaydetti.