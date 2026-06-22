Küresel piyasalar yeni haftaya karışık başladı

Orta Doğu'da tansiyonu kalıcı olarak düşürecek bir anlaşma hedefiyle ABD ve İran arasındaki diplomatik temaslar sürüyor. Hafta sonu İsviçre'de yapılan görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamaları dikkat çekerken, İran Meclis Başkanı ve müzakere heyeti lideri Mohammad Bagher Ghalibaf, ABD'nin tehditlerini önemsemediklerini söyledi.

Görüşmelerde zaman zaman gerilim yaşansa da tarafların masada kalması, bölgede barış umutlarını canlı tutuyor.

Küresel enerji arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin geçen haftaya göre azalması da piyasaların gündeminde yer aldı. Petrol fiyatları üzerindeki etkiler izlenirken, görüşmelerde ilerleme sağlansa bile enerji arzına yönelik endişelerin kısa sürede tamamen ortadan kalkmayacağı değerlendiriliyor.

Petrol fiyatlarının ekonomi üzerindeki etkileri yakından takip edilirken, yatırımcıların odağında bu hafta ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verileri bulunuyor.

Geçen hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın şahin mesajları ve Orta Doğu'daki belirsizlikler nedeniyle para piyasalarında, Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapabileceği beklentileri güç kazandı.

ABD'DE VADELİ ENDEKSLER EKSİDE

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 2, 5 ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. İki yıllık tahvil faizi yaklaşık 5 baz puan artışla yüzde 4,22'ye, 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,48'e çıktı.

Fed'in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisiyle dolar endeksi yeni haftada yüzde 0,1 yükselişle 100,9 seviyesine çıktı.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi altın üzerinde baskı yaratırken, ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme güvenli liman talebini destekledi. Altının ons fiyatı haftaya yüzde 0,6 artışla 4 bin 180 dolardan başladı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar ise haftaya negatif seyirle başladı.

AVRUPA'DA GÖZLER LAGARDE'IN KONUŞMASINDA

Avrupa borsaları cuma gününü İtalya hariç düşüşle tamamlarken, yeni haftada vadeli endeksler de ekside bulunuyor.

Yatırımcılar bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmayı yakından izleyecek.

Analistler, Lagarde'ın açıklamalarında ECB'nin gelecek dönemdeki para politikasına ilişkin sinyaller aranacağını belirtiyor. Piyasalarda bankanın yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımı daha yapabileceği beklentisi öne çıkıyor.

Bu hafta açıklanacak imalat ve hizmet sektörü PMI verileri de Avrupa ekonomisinin görünümüne ilişkin ipuçları verecek.

YURT İÇİNDE ENFLASYON BEKLENTİLERİ İZLENECEK

Dolar/TL cuma gününü 46,4350 seviyesinde kapatırken, yeni haftanın ilk işlemlerinde 46,4570 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.500 puan destek, 14.800 ve 14.900 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

BUGÜNÜN VERİ GÜNDEMİ

10.00 Türkiye: Tüketici Güven Endeksi (Haziran)

10.00 Türkiye: Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (Mayıs)

10.00 Türkiye: Sektörel Enflasyon Beklentileri (Haziran)

10.00 Türkiye: Hanehalkı Beklenti Anketi (Haziran)

17.00 Euro Bölgesi: Tüketici Güven Endeksi (Haziran)