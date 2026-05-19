Kuruluş Osman'ın Bala'sı geri dönüyor: Özge Törer'in yeni dizisi...
Kuruluş Osman dizisinde "Bala Hatun" karakterini canlandırmış olan Özge Törer, Netflix ile el sıkıştı. Ünlü oyuncu, "Eve Giden Yol" adlı diziye "Yasemin" karakteri ile dahil oldu.
ATV'nin dönem dizisi Kuruluş Osman'ın final yapmasıyla birlikte, dizinin "Bala Hatun"u Özge Törer yeni projelerle görüşmeye başladı.
Törer'in tercihi dijitalden yana oldu.
Birsen Altuntaş, genç oyuncu Özge Törer'in ekranlara geri döneceği yeni dizisini açıkladı.
Ünlü oyuncu, Netflix dizisi "Eve Giden Yol"un kadrosunda yer alacak.
Törer, kazazedelerden Yasemin karakterine hayat verecek.
Özge Törer'in yanı sıra Eve Giden Yol dizisinde Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Halil Babür, Alper Çankaya ve Sennur Nogaylar rol alacak.
