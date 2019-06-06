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Kuryeye bisikletten düştükten sonra otobüs çarptı

İngiltere’de yemek dağıtımı yapan bir kurye, bisikletinin tekerinin ıslak yolda kayması sonucu yere düştü. Kuryeye bir de karşı yoldan gelen otobüs çarptı.

DHA | 06.06.2019 - 16:57..
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İngiltere'nin Cardiff şehrinde kurye olarak çalışan Joseph Nicholson (24), yemek dağıtımı yapmak üzere Westgate sokağından bisikleti ile geçtiği sırada, yolun ıslak olması sebebiyle kayarak bisikletinden düştü.

BİSİKLETTEN DÜŞTÜ

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Nicholson’ın bisikletten düştüğü, çevredekilerin yardımı ile ayağa kalktığı ve kaldırımda bir süre kendine gelmeye çalıştığı görüldü.

Önce bisikletten düştü, sonra otobüs çarptı İZLE

BEYİN SARSINTISI GEÇİRİNCE OTOBÜS ÇARPTI

Bir süre sonra sendelemeye başlayan Nicholson, tökezleyerek yola doğru gitmeye başladı. Tam o sırada karşıdan gelen otobüsün önüne doğru giden Nicholson’a, otobüs çarptı. Yerel medya, Nicholson’ın beyin sarsıntısı geçirdiğini, ancak yaşadığı kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını duyurdu.

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