Kuşadası Limanı'nda Sisam yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi’nin karşı kıyısında değerlendirmek isteyen yerli ve yabancı tatilciler, Kuşadası Limanı’nda hareketliliğe neden oldu. Sisam Adası’na geçmek isteyenler, feribot seferleri öncesinde liman ve hudut kapısında yoğunluk oluşturdu.

FARKLI ŞEHİRLERDEN KUŞADASI’NA AKIN

Tatilini Sisam’da geçirmek isteyen vatandaşlar, Türkiye’nin farklı illerinden Kuşadası’na geldi. Limandan kalkan feribotlarla Yunanistan’a bağlı adaya geçiş yapan yolcular, gün boyu süren yoğunlukla karşılaştı.

Liman bölgesinde oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman beklemeler yaşandı.

HUDUT KAPISINDA YOĞUN GEÇİŞ TRAFİĞİ

Adaya geçiş yapmak isteyen yolcular, Kuşadası’ndaki hudut kapısında kontrol ve işlemler için sıraya girdi. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde geçiş noktasında hareketlilik arttı.

Yetkililer, işlemlerin düzenli şekilde yürütülmesi için ek önlemler aldı.

9 GÜNLÜK TATİLDE 25 BİN ZİYARETÇİ BEKLENTİSİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası’ndan Sisam’a yönelik ilginin bayram tatili döneminde arttığını belirtti.

Yurtcan, 9 günlük tatil süresince yaklaşık 25 bin kişinin Sisam Adası’na geçiş yapmasının beklendiğini ifade etti.

EGE’DE BAYRAM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Kuşadası Limanı’nda yaşanan yoğunluğun önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Feribot seferlerinin artmasıyla birlikte geçişlerin daha düzenli hale gelmesi hedefleniyor.