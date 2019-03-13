Kuşlardan esinlenilerek kanatlı drone üretildi

Yıllardır daha da gelişen drone teknolojisi, günümüzde birçok alanda kullanılabiliyor. Önceleri oldukça pahalı olan bu drone'lar, şimdilerde ise hemen hemen her bütçeye uygun çeşitliliğe sahip.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız drone, günlük hayatta gördüğünüz pervaneli drone'lardan biraz daha farklı. Fransız mucit, kendi geliştirdiği kanatlı drone projesini hayata geçirmek için 1.850'den fazla kişiden 187 bin dolar civarında bağış topladı.

TAMAMEN FARKLI BİR DENEYİM

MetaFly isimli bu drone, tıpkı kuşlar ve arılar gibi kanatlarını çırparak havalanıyor. MetaFly'ın mucidi Edwin Van Ruymbeke, bu projenin amacının eşsiz uçuş biçimini keşfetmenize ve tecrübe etmenize olanak sağlamak olduğunu belirtti. Ruymbeke, bu drone'un normal pervaneli drone'lar ile karşılaştırıldığında tamamen farklı bir heyecan verdiğini ifade etti.

12 dakikalık bir şarjla 8 dakikaya kadar uçabilen kanatlı drone, saatte 17 kilometrelik bir hıza ulaşabiliyor. MetaFly, şu anda 89 dolarlık bir fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.