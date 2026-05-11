Kütahya'da liseli gençler, otobüste buldukları 70 bin lirayı polise teslim etti

Kütahya’da Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 10. sınıf öğrencileri İbrahim Sait Varyemez ve Semih Sarıca, okullarına gitmek üzere bindikleri halk otobüsünde dikkat çekici bir olayla karşılaştı.

Şehir merkezinden Zafertepe Mahallesi’ne giden otobüste, bir yolcunun yaşlı bir kadına yardım etmek amacıyla koltuk üzerine bıraktığı poşeti unutarak araçtan indiği öğrenildi.

70 BİN LİRALIK EMANET OTURAKTA KALDI

Öğrenciler, kısa süre sonra poşetin fark edildiğini ve sahibinin durumu anlayıp yeniden otobüse bindiğini ancak eşyayı bulamayınca tekrar indiğini ifade etti.

Poşetin içinde yaklaşık 70 bin lira bulunduğu sonradan ortaya çıktı.

“PARANIN BİR KURUŞUNA DOKUNMADIK”

Öğrencilerden İbrahim Sait Varyemez, yaşanan süreci anlatırken parayı bulan kişi olarak hiçbir şekilde içeriğine dokunmadıklarını vurguladı.

Varyemez, “Durumu fark edince hemen polisi aradık. Paranın bir kuruşuna dahi dokunmadık.” diyerek süreci tutanakla teslim ettiklerini söyledi.

POLİSE HABER VERİP TESLİM ETTİLER

Diğer öğrenci Semih Sarıca ise poşetin sahibine ait bir bilgi bulmak amacıyla kontrol ettiklerini ancak içinde yüklü miktarda para olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Sarıca, “Adam çok telaşlıydı, çok üzüldük. En doğru şeyin polisi aramak olduğunu düşündük.” dedi.

“VİCDANIMIZ ÇOK RAHAT”

Genç öğrenciler, emanetin eksiksiz şekilde sahibine ulaştırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek vicdanlarının rahat olduğunu ifade etti.

Olay, çevrede ve sosyal medyada “örnek davranış” olarak değerlendirilerek takdir topladı.