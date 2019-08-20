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Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

Sanayiden topladığı parçalarla 3 boyutlu yazıcı tasarlayan öğrenci Muhammet Fatih Meriç'in hedefi, uçak mühendisi olmak.

DHA | 20.08.2019 - 16:04..
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencisi Muhammet Fatih Meriç, boş vakitlerini değerlendirmek için tasarım yapmaya başladı.

"UÇAK MOTORU TASARIMLARIMLA İLGİLENİYORUM"

Öğrenci Muhammet Fatih Meriç, bu sırada yazıcı imal ettiğini anlatarak, "3D yazıcıyı geri dönüşüm parçalarından oluşturdum. 6 ay gibi sürede tamamladım. Boş vakitlerimi değerlendirmek amacıyla hobi olarak başladığım bu çalışma ile esas amacım uçak mühendisi olmak ve onun için uçak motoru tasarımlarıyla ilgileniyorum." dedi

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

"TAMAMEN KENDİME AİT"

Yazıcıyı sanayiden aldığı ve tasarladığı parçalarla imal ettiğini ve bunun için alüminyum ve mobilya köşebendi de kullandığını kaydeden Meriç, "Tamamen kendime ait tasarımdır. Yazıcıda kullanılan tüm parçalar, kendi tasarladığım parçalar. Sanayiden ölçülerine göre kestirip alüminyum parçalar aldım. Dikey vidalı miller, sanayide kullanılan saplama miller ve mobilya köşebendi kullandım. 3 boyutlu yazıcılar dijital ortamda hazırlanmış 3 boyutlu nesneyi gerçek hayatta katı bir forma dönüştüren araçlardır. Şu anda kendi yapmış olduğum ufak bir jet motoru modeli var. Bununla prototipini üretip, sonradan da kalıplarını yaparak kendi imkânlarımla başarabildiğim müddetçe alüminyum eritip gerçek forma dönüştürmek istiyorum, asıl amacım da buydu." diye konuştu.

Ürettiği 3 boyutlu yazıcı ile süs eşyalarının yanı sıra biblolar yapan Meriç, cami minyatürü ile vazo gibi üretimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

Kütahya'da parça toplayarak yazıcı tasarlayan öğrenci

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