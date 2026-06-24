Kütahya'da tavuklu pilavdan 84'ü öğrenci 98 kişi rahatsızlandı

Kütahya'da Meydan Mahallesi’ndeki Şule Mete Tetik Ortaokulu’nda gençlik şöleni yapıldı.

MİDE BULANTISI VE KUSMA GÖRÜLDÜ

Şölende öğrenci ve velilerine tavuk, pilav, ayran dağıtıldı. Etkinliğin ardından bazı öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.

RAHATSIZLANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Rahatsızlanan öğrenciler ile velileri kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ: 98 KİŞİ ETKİLENDİ

Etkinliğin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların 84’ünün öğrenci, 14’ünün ise öğrenci velisi olduğu belirtildi.

Öğrenci ve velilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.