Kutsi: Koronavirüs düğünü erteledi

Şarkıcı ve oyuncu Kutsi, Feyza Çıpa ile 7 yıllık ilişkisini nikah masasına taşımaya hazırlanıyordu. Ancak çiftin düğün tarihine koronavirüs engel oldu.

Önceki gün Sarıyer’de görüntülenen ikili, dışarıya ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıklarını söyledi.

"KORONA BÜYÜK ETKEN"

Yaşanılan salgın nedeniyle düğünleri iptal olan Kutsi, “Ertelenmesinde korona tabii ki büyük bir etken. Şu an da sağlıklı ortamı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah bu salgını milletçe atlatacağız. O zaman biz de evlenmek istiyoruz’’ dedi.