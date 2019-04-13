Kuzey Ege nefes kesen operasyon

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Midilli Adası'na yasa dışı yollarla göçmenleri taşıyan sürat teknelerini yakalamak için başlatılan operasyona, 6 sahil güvenlik gemisi ve 1 sahil güvenlik helikopteri katıldı.

JANDARMA VE EMNİYET BİRİMLERİNDEN DESTEK

Edremit Körfezi’nin Ayvacık ve Ayvalık açıklarında gerçekleştirilen nefes kesen takip sonucu sürat tekneleri ve şüpheliler, jandarma ve emniyet birimlerinin de desteğiyle Edremit sahillerinde yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yapanlara operasyon VİDEO

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli üç şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan iki sürat teknesi, bir yat ve bir arazi aracına el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Göçmen kaçakçıları tarafından kovalama esnasında Türk adalarına bırakılan çok sayıda düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından tahliye edilerek, işlemleri yapılmak üzere ilgili mercilere teslim edildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.