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Kuzey Kore lideri Çin'e zırhlı treniyle gitti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'e, kurşun geçirmez zırhlı treniyle giderek, görüşmelere başladı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 11:01..
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Pazartesi günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kendi özel treniyle Çin'e gittiği iddiaları ortaya atılmıştı.

KUZEY KORE LİDERİ ÇİN'DE

Bugün ise Kuzey Kore lideri Kim Jong-un; dedesi Kim İl-sung zamanından kalan özel tasarım zırhlı kurşun geçirmez treniyle Çin'e vardığı haberi gelince, bu iddiaların doğru olduğu anlaşıldı.

Kuzey Kore lideri Çin'e zırhlı treniyle gitti

TOPLANTI SALONU BİLE VAR

Kim Ailesi'nin bu tarz 6 adet treni bulunuyor. Güvenlik için seyahate çıktıklarında bu trenlerden 3'ünü birden harekete geçirebiliyorlar. Tren içinde ne ararsanız var. Kurşun geçirmez trende; toplantı salonu, bir adet kabul salonu ve yatak odaları bulunuyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Kim, burada geniş güvenlik önlemleri ve üst düzey yetkililer tarafından karşılandı. Kim Jong-un’a resmi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju’nun da eşlik etti. Kim, bu görüşme için 4 gün orada kalacak. Çin ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmede, ortak stratejileri üzerinde görüş alışverişinde bulunacakları belirtildi.

Kuzey Kore lideri Çin'e zırhlı treniyle gitti

TRUMP'LA BİR ARAYA GELME İHTİMALİ VAR

Kuzey Kore lideri daha önce Çin'e üç kez gelmiş, bu görüşmelerin ardından da Güney Kore ve ABD liderleriyle bir toplantı yapmıştı. Bu nedenle liderlerin, Trump'la da bir araya geleceği gelen haberler arasında..

PEKİNLİLER KİM'İN GEÇMESİNİ İZLEDİ

Ayrıca Kuzey Kore lideri Kim için Pekin sokakları kapatıldı. Uzun araç konvoyunu ise dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Kim'in geçişini izlemek isteyen meraklı Pekinliler yolun kenarında bekledi.

Kuzey Kore lideri Çin'e zırhlı treniyle gitti

Kuzey Kore lideri Çin'e zırhlı treniyle gitti

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