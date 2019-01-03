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Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi kayıplara karıştı

Kuzey Kore'nin İtalya Büyükelçisi Jo Song-gil, görev süresi bitmesine rağmen İtalya'da gizleniyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 12:47..
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2017 yılının Ekim ayından beri Roma büyükelçiliğinde görev yapan Kuzey Koreli diplomat Jo Song Gil'in, İtalya'da kayıplara karıştığı bildirildi.

SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Gil'in, ailesiyle birlikte ülkenin batısında bilinmeyen bir şehre sığınma talebinde bulunduğu söylendi. İtalyan yetkililer, diplomatın neden sığınma talebinde bulunduğunu bilmediklerini, ancak durumun üzücü olduğunu ve güvenli bir yerde korunacağını belirtirken, Kuzey Koreli milletvekili, nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

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