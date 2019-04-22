taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8261
Euro
6.5483
Altın
1278.87
Borsa
96861.42
Gram Altın
239.391

Kuzey Makedonya’da cumhurbaşkanlığı seçimi

Ülkede seçiminin ikinci turuna Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova kaldı.

AA | 22.04.2019 - 05:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

sd

Kuzey Makedonya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, son verilere göre ikinci tura Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova çekişiyor. Devlet Seçim Komisyonunun açıkladığı son verilere göre, sandıkların yüzde 99,69’u açılırken, Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski oyların yüzde 42,84’ünü, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova da yüzde 42,24’ünü aldı.

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,58'de kaldı. Geçersiz oy oranı yüzde 4,34 oldu.

SEÇİMİN İLK TURU YÜZDE 42

Bu sonuçlara göre, 5 Mayıs’ta düzenlenecek ikinci turda Pendarovski ile Silyanovska Davkova yarışacak.

Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor.

Seçilecek aday ülke tarihindeki beşinci cumhurbaşkanı olacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

56
Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı

13
AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

AP'den Çin' toplama kamplarını kapatın çağrısı

19
Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum'da asker gecesinde silahlı kavga: 1 yaralı

4
Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

Hüseyin Türkmen trafik kazası geçirdi

1
Yaylada kar nedeniyle mahsur kaldılar

Yaylada kar nedeniyle mahsur kaldılar

0
Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

Malatya’da Minibüs otomobile çarptı: 2 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir