taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7838
Euro
7.3986
Altın
1649.11
Borsa
92809.35
Gram Altın
360.518
Bitcoin
49211.36

KVKK, uzaktan eğitim platformları hakkında uyarılarda bulundu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, veri merkezi yurt dışında bulunan uzaktan eğitim platformlarının kullanılması halinde, yurt dışına veri aktarımının söz konusu olabileceğini açıkladı.

AA |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

KVKK, uzaktan eğitim platformları hakkında uyarılarda bulundu

Evden çalışma politikaları, sosyal mesafeler ve hükümetlerin getirdiği yasaklar nedeniyle, hem iş hem de kişisel kullanım için video konferans uygulamalarına olan talep bir hayli arttı.

Bu uygulamalardan biri olan Zoom, geçtiğimiz şubat ve mart ayında ABD, İngiltere ve Avrupa'nın birçok şehrinde yüz binlerce kez indirildi ve dünya çapında en çok indirilen iş uygulaması oldu.

Ancak uygulamanın bir anda kullanıcı sayısını katlaması, bazı gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi. Daha sonra birçok şehir, kurumlarda Zoom uygulamasını yasakladı.

zoom

KVKK: VERİLERİNİZ YURT DIŞINA ÇIKABİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan (KVKK) yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim platformlarında, öğrencilerin ad ve soyadları gibi kişisel verileri ile ses ve görüntü gibi biyometrik veri kapsamında değerlendirilebilecek bazı özel nitelikli kişisel verilerinin işlendiği belirtildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik veriler de dahil kişisel verilerin işlenme şartlarının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, bu verilerin Kanuna uygun işlenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Uzaktan eğitim amacıyla kullanılan yazılımların birçoğunun bulut hizmet sağlayıcılar aracılığıyla hizmet verdiği ve bu yazılımlara ait veri merkezlerinin çoğunlukla yurt dışında olduğu gözlemlenmektedir.

Veri merkezleri yurt dışında olan platformların kullanılması durumunda yurt dışına veri aktarımı söz konusu olacağından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 9'uncu maddesinde belirtilen şartlara uygun olmayan aktarımların Kanunun ihlali anlamına gelebileceği unutulmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

zoom

Instagram: @eshteknoloji

 

KVKK, uzaktan eğitim platformları hakkında uyarılarda bulundu

KVKK, uzaktan eğitim platformları hakkında uyarılarda bulundu

KVKK, uzaktan eğitim platformları hakkında uyarılarda bulundu

İlginizi Çekebilir
Samsung, iPad Pro'nun karşısına iki yeni tabletle çıkacak
Samsung, 12.4 inç ve 11 inç Galaxy Tab modelleri ile Apple'ın iPad Pro'suna rakip olacak.
Apple'ın yeni kulak üstü kulaklıkları haziranda satışa çıkabilir
Apple'ın Airpods X diye adlandırılan yeni kulak üstü kulaklıklarının, haziran ayında satışa çıkacağı iddia edildi.
Google Chrome'un sekme grupları herkese açıldı
Google Chrome'un sekme grupları özelliği, tüm kullanıcılar için yayınlandı.
TikTok videosu çekerken cam kapıyı kırdı
Lele Pons isimli bir YouTuber, TikTok videosu çekerken arkasındaki cam kapıyı fark etmedi ve yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
Polise hakaret eden yarbaya soruşturma açıldı
873
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
Ece Erken, ev sahibi ile yazışmasını paylaştı
415
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
Bolu'da kapalı caddeye maskesiz giren 8 kişiye ceza
347
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
Diyarbakır'da PKK'lı teröristler köylülere saldırdı: 5 şehit
416
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
Ali Erbaş'a koronadan ölen sağlık çalışanlarının statüsü soruldu
410
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
Koronaya yakalandılar, Rize'de komşularına bulaştırdılar
207
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
İstanbul'da koronavirüsün yoğun yaşandığı ilçeler
178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir