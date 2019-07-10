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KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek

ODTÜ'ye KYK yurdu yapılmasının asıl nedeninin öğrenci yapısını değiştirmek olduğu konuşuluyor.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 14:32..
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KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek

ODTÜ'de kavak ağaçlarının kesilmemesi için öğrenciler 54 gün boyunca nöbet tuttu. Öğrencilerin nöbeti, polis ekiplerinin üniversiteye girmesiyle noktalandı.

Alandaki ağaçların kesilmeye başlanması üzerine CHP'li milletvekilleri olay yerine gidip kesimi durdurmaya kalksa da başarılı olamadı.

ODTÜ'YE KYK YURDU ISRARI

Hükümet, ODTÜ'ye KYK yurdu yapma konusundaki kararlılığını gösterdi.

Peki bu kararlılığın arkasında hangi düşünce var.

ÖĞRENCİLER ARASINDA KONUŞULANLAR

Öğrencilerin WhatsApp gruplarında dolaşan iddialara göre; amaç ODTÜ'deki tek sesliliği sonlandırmak.

Aynı senaryo 10 yıl öncesinde Hacettepe Üniversitesi'nde de uygulandı.

O dönemlerde; Hacettepe, siyasi duruşuyla ODTÜ'nün de önündeydi.

KYK yurdunun yapılmasıyla üniversitedeki siyasi ortam değişti ve çeşitlilik kazandı.

KYK yurdunun yapılmasıyla ODTÜ'de oluşan tek ses yükselişinin önüne geçilebilir.

KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek

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KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek

KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek

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