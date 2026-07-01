Kylian Mbappe, gol krallığına göz dikti

Fransa'nın 3-0 kazanarak son 16 turuna yükseldiği İsveç maçında 2 gol atan Kylian Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda gol krallığı yarışında 6 gole ulaşarak Arjantinli yıldız Lionel Messi’yi yakaladı.

27 yaşındaki Fransız yıldız, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde 18 gol atarak bu alanda 2’nci sırada yer alıyor.

MESSI'Yİ TAKİPTE

Dünya Kupaları tarihinde attığı 19 golle en çok gol atan futbolcu olan 39 yaşındaki Lionel Messi’nin sadece 1 gol gerisinde olan Mbappe’nin performansı kamuoyu tarafından sıkı takibe alındı.

8 GOLE KATKI YAPTI

Ayrıca 2 de asisti bulunan Fransız yıldız, FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar yaptığı 8 gol katkısı ile en çok gol katkısı sağlayan futbolcu olarak performansını sürdürüyor.