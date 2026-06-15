Kylian Mbappe'den Fransa Cumhurbaşkanlığı sorusuna cevap

Fransa; ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarın ilk maçına çıkıyor.

Senegal ile karşılaşacak olan Fransa'da milli takımın yıldız oyuncularından Kylian Mbappe, Le Parisien'e konuştu.

MBAPPE'YE 'FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI' SORUSU

Zaman zaman Fransa'daki atmosfere ilişkin siyasi çıkışları olan Mbappe'ye, Fransa Cumhurbaşkanlığı'yla ilgili bir soru yöneltildi.

Bazı kişilerin kendisini Emmanuel Macron’un yerinde hayal ettiğini belirten Mbappe, Fransa Cumhurbaşkanı olma ihtimalinin planları arasında bulunmadığını dile getirdi.

"BİRÇOK KİŞİ SÖYLÜYOR AMA PLANLARIM ARASINDA YOK"

Mbappe, konuyla ilgili şunları söyledi:

““Hayır, merak etmeyin, Fransa Cumhurbaşkanı olmaktan bahsetmiyorum. Birçok kişi bana bunu söylüyor ama bu planlarım arasında yok. Zaten yeterince nefret ediliyorum. Daha anonim bir hayat sürmeyi ve vakıfla ilgilenmeyi düşünebilirim…””